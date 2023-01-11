Наталия, соединившая в себе православный хор, готический рок и суровую реальность

Рижский музыкальный проект The Steel Mustang в этом году выпустил очередной клип по компьютерной игре "Ведьмак". Как и раньше, кроме лидера коллектива Дмитрия Эзау, на видео можно было заметить яркую рыжеволосую девушку. Ее сыграла рижская рок-певица Наталия Шевчук.

В интервью онлайн-журналу KLIK Наталия рассказала, как пела в православном хоре, попала в свою первую рок-группу и умело совмещает творческое хобби с работой.