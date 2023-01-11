"Я начала петь быстрее, чем говорить", - вспоминает рижская рок-певица и поэтесса Наталия Шевчук. В свои 32 года она уверенно стоит на ногах - имеет высшее образование и хорошую стабильную работу. Но вместе с этими вещами шагает ее неудержимое стремление к творческому самовыражению, которое не может не поражать...
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Наталия, соединившая в себе православный хор, готический рок и суровую реальность
Наталия, соединившая в себе православный хор, готический рок и суровую реальность
Рижский музыкальный проект The Steel Mustang в этом году выпустил очередной клип по компьютерной игре "Ведьмак". Как и раньше, кроме лидера коллектива Дмитрия Эзау, на видео можно было заметить яркую рыжеволосую девушку. Ее сыграла рижская рок-певица Наталия Шевчук.
В интервью онлайн-журналу KLIK Наталия рассказала, как пела в православном хоре, попала в свою первую рок-группу и умело совмещает творческое хобби с работой.
Победа над страхом
Наталия Шевчук начала петь, еще будучи очень маленькой. "Есть даже какие-то фотографии, где мне полтора года. Мама их подписала на обороте: "Наташенька поет", - с улыбкой рассказывает девушка.