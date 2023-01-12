Деньги не пахнут? ⟩ Эстонское предприятие помогает набить мошну российского олигарха

На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего особенного – суда по-прежнему ходят и перевозят товары, однако "Катре" забрало алюминий в качестве груза из Санкт-Петербурга. Груз принадлежит предприятию "Русал", одним из владельцев которого является Олег Дерипаска, приближенный Владимира Путина. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что для эстонского предприятия это была не единственная партия из России, сотрудничество с восточным соседом ведется регулярно. С юридической точки зрения компания действует корректно, так как санкции на это не распространяются.