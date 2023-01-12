Эстонское судоходное предприятие активно сотрудничает с Россией и доставило в Норвегию как минимум одну партию товара компании российского олигарха Олега Дерипаски. Но юридически предприятие нельзя ни в чем упрекнуть, так как санкции на это не распространяются, пишет Rus.Postimees.
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Эстонское предприятие помогает набить мошну российского олигарха
Эстонское предприятие помогает набить мошну российского олигарха
Норвежское издание E24 написало, что непосредственно перед Рождеством в порт Осло прибыла партия с примерно четырьмя тысячами тонн алюминия. Перевозчиком стало судно "Катре", которое принадлежит эстонскому предприятию Hansa Shipping AS.