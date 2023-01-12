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Эстонское предприятие помогает зарабатывать российскому олигарху; судна заходят и в Ригу

Тарво Мадсен rus.postimees.ee
Эстонское предприятие помогает зарабатывать российскому олигарху; судна заходят и в Ригу
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Владимир Путин и Олег Дерипаска.
Владимир Путин и Олег Дерипаска. Фото: Mikhail Klimentyev

Эстонское судоходное предприятие активно сотрудничает с Россией и доставило в Норвегию как минимум одну партию товара компании российского олигарха Олега Дерипаски. Но юридически предприятие нельзя ни в чем упрекнуть, так как санкции на это не распространяются, пишет Rus.Postimees.

Норвежское издание E24 написало, что непосредственно перед Рождеством в порт Осло прибыла партия с примерно четырьмя тысячами тонн алюминия. Перевозчиком стало судно "Катре", которое принадлежит эстонскому предприятию Hansa Shipping AS.

На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего особенного – суда по-прежнему ходят и перевозят товары, однако "Катре" забрало алюминий в качестве груза из Санкт-Петербурга. Груз принадлежит предприятию "Русал", одним из владельцев которого является Олег Дерипаска, приближенный Владимира Путина. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что для эстонского предприятия это была не единственная партия из России, сотрудничество с восточным соседом ведется регулярно. С юридической точки зрения компания действует корректно, так как санкции на это не распространяются.

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