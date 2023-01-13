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Виза "для оплаты квартиры"? Политики о шансах россиян вернуться в Эстонию

Анастасия Тидо rus.postimees.ee
Виза "для оплаты квартиры"? Политики о шансах россиян вернуться в Эстонию
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Фото: Kollaaž

25 декабря на платформе Rahvaalgatus.ee был инициирован сбор подписей за то, чтобы предоставить возможность получать визы для въезда в Шенгенскую зону гражданам Российской Федерации, которые постоянно не живут в Эстонии, но имеют в этой стране недвижимость. Кто инициировал петицию, какие есть аргументы "за" и "против", а также что думают о "визе для оплаты квартиры" эстонские политики, рассказывает Rus.Postimees

Инициаторы петиции предлагают государству "пересмотреть ситуацию, в которой оказались россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, которым, как известно, с 18 августа 2022 года был запрещен въезд в страну с визами, выданными государствами Шенгенского соглашения". По мнению инициатора петиции, визовые ограничения поставили собственников жилья в безвыходное положение, при котором они лишены всякой возможности посещения и обслуживания своего жилья, в том числе для его оплаты и для устранения проблем с ним.

"Предлагаем внести собственников недвижимости в список исключений, так как тот факт, что их посещения Эстонии приравняли к туризму и транзиту, объективно не соответствует действительности". Интересно, что составитель петиции кратко сформулировал состояние демократии в Российской Федерации: "Подчеркнуть, что российские собственники жилья в Эстонии не имеют никакого влияния на официальную внешнюю политику Российской Федерации".

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