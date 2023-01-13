Виза "для оплаты квартиры"? Политики о шансах россиян вернуться в Эстонию

25 декабря на платформе Rahvaalgatus.ee был инициирован сбор подписей за то, чтобы предоставить возможность получать визы для въезда в Шенгенскую зону гражданам Российской Федерации, которые постоянно не живут в Эстонии, но имеют в этой стране недвижимость. Кто инициировал петицию, какие есть аргументы "за" и "против", а также что думают о "визе для оплаты квартиры" эстонские политики, рассказывает Rus.Postimees.