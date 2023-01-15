Салоны массажа с хеппи-эндом в Таллинне: реальный опыт мужчины и цены

*Массаж с хеппи-эндом, или со "счастливым концом", - тот, который начинается с обычного массажа всего тела и заканчивается оргазмом, который достигается мануальной техникой, или минетом.

Конечно, в настоящее время массажные салоны в Таллинне находятся в тени и не так заметны простому горожанину, хоть и располагаются чуть ли не в самых людных местах. Однако знатоки рассказывают, что их в столице около 50 и они есть даже в Старом городе.

Так, один салон тайского массажа находится менее чем в ста метрах от улицы Виру в Старом городе. Здесь тесное помещение, а массаж делают на матрасах, разделенных лишь тонкими занавесками. Занавески точно не заглушают звук, поэтому клиент слышит каждое слово с лежащего рядом матраса.

Массажистка рассказала, что можно получить массаж половых органов, но это за дополнительные 20 евро!