Салоны массажа с хеппи-эндом в Таллинне: реальный опыт мужчины и цены

"Его тоже массировать?" - задают мне вопрос. Когда спрашиваю, сколько стоит, отвечают, что 50 евро. Говорю, что слишком дорого. "Да, но это небыстрая работа, вам понравится. Всем мужчинам нравится", - отвечает девушка. В доказательство вторая женщина показывает руками, как проводится массаж: "Knock-knock..."
Хотя власти Таллинна взяли под контроль подозрительные массажные салоны и запретили конкретную услугу под названием "массаж полового члена", подобного рода салоны уже набрали обороты и разрослись в эстонской столице, как грибы после дождя. По версии издания Iltalehti, Таллинн возвращает себе звание столицы эротического массажа в странах Балтии! Предлагаем взглянуть на сеансы эротического массажа, которые пережил финский журналист Сами Лотила в Таллинне, а также узнать, сколько их на самом деле и сколько стоит это приключение с "хеппи-эндом".