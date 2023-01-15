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Салоны массажа с хеппи-эндом в Таллинне: реальный опыт мужчины и цены

Egoiste rus.tvnet.lv
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Салоны массажа с хеппи-эндом в Таллинне: реальный опыт мужчины и цены
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Фото: Shutterstock

"Его тоже массировать?" - задают мне вопрос. Когда спрашиваю, сколько стоит, отвечают, что 50 евро. Говорю, что слишком дорого. "Да, но это небыстрая работа, вам понравится. Всем мужчинам нравится", - отвечает девушка. В доказательство вторая женщина показывает руками, как проводится массаж: "Knock-knock..."

Хотя власти Таллинна взяли под контроль подозрительные массажные салоны и запретили конкретную услугу под названием "массаж полового члена", подобного рода салоны уже набрали обороты и разрослись в эстонской столице, как грибы после дождя. По версии издания Iltalehti, Таллинн возвращает себе звание столицы эротического массажа в странах Балтии! Предлагаем взглянуть на сеансы эротического массажа, которые пережил финский журналист Сами Лотила в Таллинне, а также узнать, сколько их на самом деле и сколько стоит это приключение с "хеппи-эндом".

*Массаж с хеппи-эндом, или со "счастливым концом", - тот, который начинается с обычного массажа всего тела и заканчивается оргазмом, который достигается мануальной техникой, или минетом.

Конечно, в настоящее время массажные салоны в Таллинне находятся в тени и не так заметны простому горожанину, хоть и располагаются чуть ли не в самых людных местах. Однако знатоки рассказывают, что их в столице около 50 и они есть даже в Старом городе.

Так, один салон тайского массажа находится менее чем в ста метрах от улицы Виру в Старом городе. Здесь тесное помещение, а массаж делают на матрасах, разделенных лишь тонкими занавесками. Занавески точно не заглушают звук, поэтому клиент слышит каждое слово с лежащего рядом матраса.

Массажистка рассказала, что можно получить массаж половых органов, но это за дополнительные 20 евро!

"Но если вы собираетесь сделать массаж сейчас, вы должны сделать это быстро, прежде чем за занавеской появится новый клиент", - говорит Лотила. "Я могу снять халат, а вы можете потрогать мою грудь, если хотите", - предлагает массажистка, указывая на то, что она хотела бы получить деньги за эротический массаж перед оказанием услуги.

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