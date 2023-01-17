История жизни Андрея Рубина: "Меня везли в одной машине с криминальным авторитетом. Обоих заковали в одни наручники"

Как и все дети того времени, в восьмидесятые мы много времени проводили во дворе. Мы соревновались во всех возможных видах спорта, играли в "квадрат" и "21", катались на велосипедах, играли в "Калим-бам-ба", "Пекаря", "Слона". Мы бродили по окрестностям и другим дворам. Мы занимались разными шалостями, из которых мне больше всего запомнилось, когда мы сбрасывали телевизоры с крыши дома, а кинескопы взрывались, как армейские пули. В футбольной среде меня все знали как человека неразговорчивого, замкнутого, но в компании друзей я раскрывался. Там мы все болтали без умолку, рассказывали глупости и интересные случаи. Я чувствовал себя более свободным, чем с менее знакомыми людьми. Эти друзья детства остались мне ближе даже позже, чем футболисты, с которыми я играл в одной команде.

Иван Смирнов из компании Вецмилгрависа, или Ванька, до сих пор мой лучший друг. У нас с ним было много разных приключений. За некоторые вещи мой верный друг всё ещё время от времени дразнит меня. Однажды Ванька (по-другому я его не называл и сейчас тоже не называю) попытался мне сказать, что моя мама собирается уезжать в командировку в Россию. Я никогда не слышал ничего подобного, мне категорически не хотелось в это верить, и мы с ним поспорили. Выяснилось, что он встретил мою мать случайно и она рассказала ему эту новость, а мне не успела. Проигравший пари должен был облачиться в старую одежду отца Ивана и отправиться в магазин за покупками. Я надел огромные брюки-клёш, старую шапку и побежал в магазин. Ванька шёл сзади и загибался от смеха. Все прохожие смотрели на меня, выпучив глаза, а я был готов провалиться под землю от стыда. Я купил ржаной хлеб, консервы, и мы поехали домой. Друг на протяжении всего обратного пути продолжал смеяться над моим внешним видом…