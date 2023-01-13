Абсолютный космос, или Как потерять работу за три дня

На самом деле по этой теме вопросов гораздо больше, чем логичных и понятных ответов. Например - почему Затлере взяли на эту должность? Якобы ее образование, опыт работы и квалификация соответствовали объявленному и проведенному конкурсу, и в этом плане все в порядке. Однако если все в порядке, какого черта ее потом увольнять с работы? Действительно ли из-за одного видео?

Популярное видео довольно милое, на нем молодая женщина, очищая лицо, рассказывает о своем новом рабочем месте, на котором самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология, которая "просто космос". Да, конечно, от руководителя большого отдела больницы вроде бы хотелось ожидать каких-то предварительных знаний в переходящей под ее управление сфере, чтобы ни одна связанная с ней тема не становилась удивительным открытием.