Рижская дума борется с воздушными проводами. Заплатят за это рижане?

Рижская дума (далее - РД) объявила бой воздушным проводам уже давно, порядка 15 лет назад. Согласно правилам от 2005-2006 годов над улицами центра столицы не должно быть лишних проводов. Интернет-провайдерам и мобильным операторам необходимо убрать их под землю. И тут загвоздка. Советские подземные каналы коммуникаций в Риге в большинстве своем унаследовала частично принадлежащая государству компания Tet. Компании-конкуренты предполагают, что по этой причине Tet может установить монополию в столице, что в конечном счете отразится и на ценах на услуги связи для потребителей. В числе недовольных и девелоперы, которым приходится разбираться со старым "воздушным наследием", по сути, за свой счет.