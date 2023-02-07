У Рижской думы есть давний противник - воздушные провода. Они портят облик центра столицы. С чем сложно не согласиться. Однако, по словам нескольких коммерсантов, решает этот вопрос Рижская дума весьма своеобразно, перекладывая в итоге расходы за свое решение на плечи бизнеса и в перспективе - даже на кошельки рижан.
Рижская дума борется с воздушными проводами. Заплатят за это рижане?
Рижская дума (далее - РД) объявила бой воздушным проводам уже давно, порядка 15 лет назад. Согласно правилам от 2005-2006 годов над улицами центра столицы не должно быть лишних проводов. Интернет-провайдерам и мобильным операторам необходимо убрать их под землю. И тут загвоздка. Советские подземные каналы коммуникаций в Риге в большинстве своем унаследовала частично принадлежащая государству компания Tet. Компании-конкуренты предполагают, что по этой причине Tet может установить монополию в столице, что в конечном счете отразится и на ценах на услуги связи для потребителей. В числе недовольных и девелоперы, которым приходится разбираться со старым "воздушным наследием", по сути, за свой счет.
По словам руководителя Управления архитектуры и дизайна городской среды Департамента городского развития РД Валдиса Домбровскиса, цель правил - привести в порядок городскую среду.
Но в реальности дела обстоят немного иначе.
"Это только обостряет проблему, потому что реальных возможностей эти кабели куда-то деть - нет. Текущее регулирование запрещает их модернизировать, реконструировать и строить новые. Та инфраструктура, которая имеется, постепенно деградирует", - пояснил RUS TVNET руководитель компании Baltcom Дмитрий Никитин. Эти поправки были приняты очень быстро и без консультаций с индустрией, добавил он.