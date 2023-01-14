Видео ⟩ "Разве война нас касается?" В Риге без проблем можно сделать тату с символами СССР и российской агрессии

В ноябре 2022 года тату-мастер Александр Ведяев у себя в TikTok опубликовал видео, на котором он показывает вытатуированный на теле клиента герб Советского Союза. Во время видео звучит гимн СССР. В комментариях к видео несколько человек выразили недоумение в связи с публикацией такого содержания во время, когда Россия вторглась в Украину и в Латвии запрещено прославление военной агрессии и символов военных преступлений.