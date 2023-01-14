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Видео ⟩ "Разве война нас касается?" В Риге без проблем можно сделать тату с символами СССР и российской агрессии
Фото: Ekrānšāviņš
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Разве война нас касается?" В Риге без проблем можно сделать тату с символами СССР и российской агрессии
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В ноябре 2022 года тату-мастер Александр Ведяев у себя в TikTok опубликовал видео, на котором он показывает вытатуированный на теле клиента герб Советского Союза. Во время видео звучит гимн СССР. В комментариях к видео несколько человек выразили недоумение в связи с публикацией такого содержания во время, когда Россия вторглась в Украину и в Латвии запрещено прославление военной агрессии и символов военных преступлений.

Тату-мастер Александр комментаторов призвал обсудить "проблемы" с глазу на глаз на улице Чака, 133 - там его рабочее место, где, судя по всему, и была сделана клиенту эта татуировка.

Портал Apollo.lv отозвался на призыв и отправился в тату-салон, но, как оказалось, Александра там больше встретить невозможно.

Предупреждаем, на видео слышна нецензурная лексика.

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