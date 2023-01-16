Пройдены бесчисленные уроки вождения с инструктором, потрачена большая сумма денег, родители и друзья продолжают спрашивать, когда наконец будут права... Но уже в который раз приходится возвращаться с экзамена без нового документа. Поинтересовались у заместителя руководителя рижского центра по обслуживанию клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Альберта Круминьша, почему так сложно сдать экзамен на права.
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Почему так сложно сдать экзамен в CSDD?
Почему так сложно сдать экзамен в CSDD?
Человек хочет учиться, выделил на это определенный бюджет. Он возлагает очень большие надежды. Однако получить права не получается столь легко и быстро, это вызывает гнев и разочарование. Человеку начинает казаться, что инструктор "выжимает деньги", поэтому настойчиво записывается на экзамен.
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