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В Эстонии уволили полицейских, поддерживающих Путина. Комментарии экспертов

Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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В Эстонии уволили полицейских, поддерживающих Путина. Комментарии экспертов
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

С 24 февраля 2022 года из Департамента полиции и погранохраны Эстонии ушли или были отстранены от службы 15 человек, которые высказывали поддержку президенту РФ Владимиру Путину и оправдывали нападение России на Украину. Не является ли увольнение сотрудников на таких основаниях ограничением свободы слова, гарантированной Конституцией? Может ли суд отменить увольнения, как это случилось с противниками вакцинации? Есть ли подобные проблемы в Спасательном департаменте и Силах обороны Эстонии? Rus.Postimees разбирается с экспертами, что можно, а чего нельзя делать эстонским полицейским. 

Rus.Postimees обратился с вопросами об увольнениях в Департамент полиции и погранохраны Эстонии. Выяснилось, что проверка сообщений о том, что некоторые сотрудники департамента выражают поддержку кремлевскому режиму, началась в Бюро внутреннего контроля еще в декабре позапрошлого года, то есть до начала полномасштабной войны. В пятнадцати случаях поступившая информация подтвердилась.

Как пояснил руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны (ДПиПО) Прийт Пяркна, те факты, которые выявились в ходе проверок, сделали невозможным дальнейшее нахождение этих 15 человек в рядах сотрудников департамента. "Давая присягу сотрудника полиции, мы подтверждаем, что разделяем основные ценности Эстонской Республики, отвечаем за чувство безопасности людей, - говорит Пяркна. - Мы должны быть уверены, что даже в критический момент наши сотрудники будут защищать ценности, которые приняты в Эстонии. Если человек выражает однозначную поддержку действиям России в Украине - поддержку убийствам, насилию и депортациям, то он не может работать в правоохранительных органах".

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