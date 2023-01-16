С 24 февраля 2022 года из Департамента полиции и погранохраны Эстонии ушли или были отстранены от службы 15 человек, которые высказывали поддержку президенту РФ Владимиру Путину и оправдывали нападение России на Украину. Не является ли увольнение сотрудников на таких основаниях ограничением свободы слова, гарантированной Конституцией? Может ли суд отменить увольнения, как это случилось с противниками вакцинации? Есть ли подобные проблемы в Спасательном департаменте и Силах обороны Эстонии? Rus.Postimees разбирается с экспертами, что можно, а чего нельзя делать эстонским полицейским.
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В Эстонии уволили полицейских, поддерживающих Путина. Комментарии экспертов
В Эстонии уволили полицейских, поддерживающих Путина. Комментарии экспертов
Rus.Postimees обратился с вопросами об увольнениях в Департамент полиции и погранохраны Эстонии. Выяснилось, что проверка сообщений о том, что некоторые сотрудники департамента выражают поддержку кремлевскому режиму, началась в Бюро внутреннего контроля еще в декабре позапрошлого года, то есть до начала полномасштабной войны. В пятнадцати случаях поступившая информация подтвердилась.