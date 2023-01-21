Елена Кулеба детство вспоминает неохотно. Совсем крохой девочку нашли на помойке, а потом началась жизнь, которой не пожелаешь и врагу: детский дом, знакомство с матерью-алкоголичкой, воровство, наркотики… Казалось бы, эта история не предполагает хорошего конца, но Елена смогла возродиться буквально из пепла. Сейчас она живет в Таллинне, помогает другим и строит смелые планы на будущее.
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Мать выбросила четырехмесячную дочь в мусорный контейнер: история Елены из Таллинна
Мать выбросила четырехмесячную дочь в мусорный контейнер: история Елены из Таллинна
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