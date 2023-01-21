Мать выбросила четырехмесячную дочь в мусорный контейнер: история Елены из Таллинна

"Когда я пустила по вене кокаин, поняла, что переборщила", – вспоминает Елена Кулеба о том, как была на волосок от смерти. В полубреду она молила бога, чтобы пощадил. Потом все как в бреду, но чудом выжила. Так уже после тридцати лет Елена окончательно завязала с наркотиками и вернулась домой – в Эстонию.