Дефицит лекарств активизировал "черный рынок". Как избежать фальшивок в Латвии?

Первые – это имитация оригинальных продуктов без полномочий и в обход законодательства о товарных знаках, с нарушением прав интеллектуальной собственности. Их маскируют под фирменные препараты и неискушенному потребителю трудно отличить подделку от оригинала. По сути, "контрафактные" препараты - это дженерики, но с нарушением всех патентных прав. Под это же определение попадают и легальные лекарства, произведенные вполне себе приличными фармкомпаниями, но не прошедшие процедуру регистрации для реализации на европейском рынке. Состав их может быть как полноценным, так и сомнительным.