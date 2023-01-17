Нашествие всевозможных вирусов, вкупе с войной в Украине, вызвавшей разрыв логистических цепочек и проблемы с сырьем, породило острый дефицит ряда лекарств "от простуды" в аптечных сетях. Причем не только в Латвии, а во всем мире. А в такие периоды активизируется рынок поддельных медикаментов, обороты которого исчисляются сотнями миллиардов. Есть ли риск в Латвии нарваться на фальшивку?
Дефицит лекарств активизировал "черный рынок". Как избежать фальшивок в Латвии?
Европейский щит
Как пишет European Pharmaceutical Review, глобальный мировой рынок поддельных фармацевтических препаратов оценивается в 200 млрд долларов.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разделяет поддельные препараты на контрафактные и фальсифицированные.
Первые – это имитация оригинальных продуктов без полномочий и в обход законодательства о товарных знаках, с нарушением прав интеллектуальной собственности. Их маскируют под фирменные препараты и неискушенному потребителю трудно отличить подделку от оригинала. По сути, "контрафактные" препараты - это дженерики, но с нарушением всех патентных прав. Под это же определение попадают и легальные лекарства, произведенные вполне себе приличными фармкомпаниями, но не прошедшие процедуру регистрации для реализации на европейском рынке. Состав их может быть как полноценным, так и сомнительным.
Фальсифицированные же препараты могут содержать низкий уровень активного вещества и неправильные ингредиенты, быть плацебо и т.п.