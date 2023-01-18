"Мы дали 15 концертов за год!": SXIMA - новое имя на латвийской метал-сцене

"Я работал, учился и тихо играл на гитаре дома, не мешая соседям", - вспоминает рижанин Валентин Митрофанов. Свой первый серьезный сценический опыт он получил только в 25 лет. В составе метал-группы SXIMA музыкант уже отыграл чуть более 15 концертов за год...
*9 февраля SXIMA выступит на сцене бара Nemiers. Примерно в этих же числах слушателям будет представлен их первый EP - Momentum.
Участнику латвийской метал-группы SXIMA Валентину Митрофанову 26 лет. Музыкой он занимается с самого детства - с 5 лет. В подростковом возрасте окончил музыкальную школу по классу гитары, но на этом его интерес к музыке не иссяк. Валентин подчеркивает, что он человек разносторонний и любит слушать разную музыку - от академической до прогрессивного метала.
Сценического опыта у него было не очень много. Парень выступал перед публикой, будучи учащимся музыкальной школы, играл с оркестром. Был период, когда он с одноклассниками устраивал благотворительные вечера для пожилых людей в разных культурных и социальных центрах Риги.
"В принципе, тот проект, которым мы сейчас занимаемся - группа SXIMA - это в своем роде мой первый опыт игры и выступления на сцене с тяжелой музыкой. Только за 2022 год мы отыграли чуть больше 15 концертов", - добавляет Валентин.
Валентин Митрофанов по профессии специалист по аудиовизуальному искусству и видеопродакшену. У него есть работа по специальности со стабильным заработком, а потому музыка для него - это хобби, которым он занимается с детства. У него никогда не было сомнений в том, тем ли он занимается:
"Я всегда исполнял и продолжаю исполнять свою музыку. Для меня это в своем роде отдушина, своеобразный отдых и работа, ведь играть в коллективе - это как-никак тоже работа!".
"Нас объединяет общая цель"
Состав SXIMA: вокал - Артур Рочанс (Артур Рид), барабаны - Александр Ладо, гитара - Валентин Митрофанов, бас-гитара - Андрей Жук, гитара - Александр Сморыжев.