"Мы дали 15 концертов за год!": SXIMA - новое имя на латвийской метал-сцене

*9 февраля SXIMA выступит на сцене бара Nemiers. Примерно в этих же числах слушателям будет представлен их первый EP - Momentum.

Участнику латвийской метал-группы SXIMA Валентину Митрофанову 26 лет. Музыкой он занимается с самого детства - с 5 лет. В подростковом возрасте окончил музыкальную школу по классу гитары, но на этом его интерес к музыке не иссяк. Валентин подчеркивает, что он человек разносторонний и любит слушать разную музыку - от академической до прогрессивного метала.

Сценического опыта у него было не очень много. Парень выступал перед публикой, будучи учащимся музыкальной школы, играл с оркестром. Был период, когда он с одноклассниками устраивал благотворительные вечера для пожилых людей в разных культурных и социальных центрах Риги.

"В принципе, тот проект, которым мы сейчас занимаемся - группа SXIMA - это в своем роде мой первый опыт игры и выступления на сцене с тяжелой музыкой. Только за 2022 год мы отыграли чуть больше 15 концертов", - добавляет Валентин.