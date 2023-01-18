В январе в Таллинне побывал известный кинокритик, историк кино Антон Долин. После начала войны в Украине он оставил пост главного редактора журнала "Искусство кино" и покинул Россию. О том, как ощущает себя он сам и что ему известно о самочувствии российского кинематографа, он рассказал Rus.Postimees.
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Из Таллинна ⟩ Антон Долин: не все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны
Антон Долин: не все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны
– Сейчас российские кинематографисты, не согласные с агрессивной политикой своей страны, ищут себе применение за ее пределами. Им это удается? Кино ведь глобальная индустрия, в которую можно встроиться. Или у этих надежд немного оснований?