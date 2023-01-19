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Бизнес, который нередко ассоциируется с Россией, продолжает успешно работать в Латвии. Закрывать нельзя
Фото: Vetertravel/shutterstock.com
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Бизнес, который нередко ассоциируется с Россией, продолжает успешно работать в Латвии. Закрывать нельзя
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В рамках франшизы в Латвии в 2017 году была открыта сеть розничных магазинов Fix Price. И в этом году она планировала расшириться на латвийском рынке. До марта 2022 года собственниками и бенефициарными владельцами компании были два гражданина России, а в данный момент в качестве бенефициарного владельца указана гражданка Эстонии. В свою очередь, совладелец Fix Price в России - Сергей Ломакин - гражданин Кипра и России, включен в латвийский "черный список". Въезд в Латвию ему запрещен.

В 2021 году в Верховный суд Латвии попала жалоба от представителей Ломакина. Они оспаривали решение на тот момент министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о включении российского предпринимателя в латвийский "черный список" на три года. Основание - угроза национальной безопасности, со ссылкой на два заключения Службы государственной безопасности.

Ничто не свидетельствует о прямой связи Ломакина с режимом Путина - он простой предприниматель, который также известен и как филантроп. Если мы допустим, что элиту российского бизнеса можно отделить от финансирования режима.

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