Бизнес, который нередко ассоциируется с Россией, продолжает успешно работать в Латвии. Закрывать нельзя

В рамках франшизы в Латвии в 2017 году была открыта сеть розничных магазинов Fix Price. И в этом году она планировала расшириться на латвийском рынке. До марта 2022 года собственниками и бенефициарными владельцами компании были два гражданина России, а в данный момент в качестве бенефициарного владельца указана гражданка Эстонии. В свою очередь, совладелец Fix Price в России - Сергей Ломакин - гражданин Кипра и России, включен в латвийский "черный список". Въезд в Латвию ему запрещен.