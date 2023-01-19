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Связанный с Россией бизнес удачно продолжает работу в Латвии. Закрывать нельзя
Фото: Felicija Vērzemniece/TVNET
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Связанный с Россией бизнес удачно продолжает работу в Латвии. Закрывать нельзя
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В рамках франшизы в Латвии в 2017 году была открыта сеть розничных магазинов Fix Price. В этом году она планирует расшириться на латвийском рынке - несмотря на то, что у нее есть связи с Россией, похоже, что бизнес цветет и пахнет. Совладелец Fix Price - Сергей Ломакин - гражданин Кипра и России, который включен в латвийский "черный список". Въезд в Латвию ему запрещен. Однако российские миллионеры по-прежнему могут получать в Латвии значительную прибыль, скрываясь за спинами граждан ЕС - в данный момент в качестве бенефициарного владельца указана гражданка Эстонии.

В 2021 году в Верховный суд Латвии попала жалоба от представителей Ломакина. Они оспаривали решение на тот момент министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о включении российского предпринимателя в латвийский "черный список" на три года. Основание - угроза национальной безопасности, со ссылкой на два заключения Службы государственной безопасности.

Ничто не свидетельствует о прямой связи Ломакина с режимом Путина - он простой предприниматель, который также известен и как филантроп. Если мы допустим, что элиту российского бизнеса можно отделить от финансирования режима.

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