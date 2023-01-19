Связанный с Россией бизнес удачно продолжает работу в Латвии. Закрывать нельзя

В рамках франшизы в Латвии в 2017 году была открыта сеть розничных магазинов Fix Price. В этом году она планирует расшириться на латвийском рынке - несмотря на то, что у нее есть связи с Россией, похоже, что бизнес цветет и пахнет. Совладелец Fix Price - Сергей Ломакин - гражданин Кипра и России, который включен в латвийский "черный список". Въезд в Латвию ему запрещен. Однако российские миллионеры по-прежнему могут получать в Латвии значительную прибыль, скрываясь за спинами граждан ЕС - в данный момент в качестве бенефициарного владельца указана гражданка Эстонии.