В рамках франшизы в Латвии в 2017 году была открыта сеть розничных магазинов Fix Price. В этом году она планирует расшириться на латвийском рынке - несмотря на то, что у нее есть связи с Россией, похоже, что бизнес цветет и пахнет. Совладелец Fix Price - Сергей Ломакин - гражданин Кипра и России, который включен в латвийский "черный список". Въезд в Латвию ему запрещен. Однако российские миллионеры по-прежнему могут получать в Латвии значительную прибыль, скрываясь за спинами граждан ЕС - в данный момент в качестве бенефициарного владельца указана гражданка Эстонии.
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Связанный с Россией бизнес удачно продолжает работу в Латвии. Закрывать нельзя
Связанный с Россией бизнес удачно продолжает работу в Латвии. Закрывать нельзя
В 2021 году в Верховный суд Латвии попала жалоба от представителей Ломакина. Они оспаривали решение на тот момент министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о включении российского предпринимателя в латвийский "черный список" на три года. Основание - угроза национальной безопасности, со ссылкой на два заключения Службы государственной безопасности.
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