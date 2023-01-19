Департамент полиции и погранохраны Эстонии подтверждает серию нападений на автомобили сотрудников российского диппредставительства в Эстонии. Количество поврежденных машин приближается к двум десяткам, пишет Rus.Postimees.
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Полиция Эстонии ответила послу РФ Липаеву о нападениях на транспорт российских дипломатов
Полиция Эстонии ответила послу РФ Липаеву о нападениях на транспорт российских дипломатов
Эстонская полиция специально для Rus.Postimees прокомментировала заявления посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, который на минувшей неделе сообщил о серии нападений на автомобили российских дипломатов. В эфире российского телевидения Липаев сказал о повреждении полутора десятков машин дипмиссии Москвы в Таллинне.