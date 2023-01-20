Rus.Postimees в Грузии ⟩ "На грани жизни и смерти": мать Саакашвили пытается спасти его от гибели

Пока старенький "Шевроле" везет меня на другой конец грузинской столицы, как всегда это бывает в Тбилиси, успеваешь поговорить с таксистом обо всем на свете. Мой собеседник Дато разменял шестой десяток. За свою жизнь он успел поработать в Португалии и Испании на стройках, но вернулся в родной город, так как не в силах был издалека наблюдать, как растут его дети.