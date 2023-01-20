Борьба за жизнь и свободу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили идет уже год и четыре месяца. 1 октября 2021 года спецслужбы Грузии арестовали Саакашвили, когда тот вернулся на родину аккурат к муниципальным выборам. Грузинские силовики обвиняют Саакашвили в злоупотреблении властью и растрате бюджетных средств. Сторонники бывшего президента уверены, что это месть Кремля руками грузинского пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили, пишет Rus.Postimees.
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Rus.Postimees в Грузии ⟩ "На грани жизни и смерти": мать Саакашвили пытается спасти его от гибели
"На грани жизни и смерти": мать Саакашвили пытается спасти его от гибели
Пока старенький "Шевроле" везет меня на другой конец грузинской столицы, как всегда это бывает в Тбилиси, успеваешь поговорить с таксистом обо всем на свете. Мой собеседник Дато разменял шестой десяток. За свою жизнь он успел поработать в Португалии и Испании на стройках, но вернулся в родной город, так как не в силах был издалека наблюдать, как растут его дети.
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