Три года назад отец-одиночка и шеф-повар из Латвии выиграл в Англии миллион. Как он живет сейчас?

Когда о чем-то мечтаешь, все нужно визуализировать. Какого цвета будет машина, какая модель, насколько большой двигатель; каким будет мой дом, сколько комнат, какие полы, какая плитка, какие лампы, какие туалеты и какие унитазы. Я все это в мыслях давно уже визуализировал.