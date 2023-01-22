Так как в последнее время чувство юмора соотечественников становится все более слабым, я полностью уверен, что и в этот раз какой-нибудь великий ум начнет винить меня в обвинении жертвы. Однако иногда бывает, что новости или видео устаревают так сильно, что глядя на них, невозможно как минимум не улыбнуться. В это раз речь идет о сюжете базировавшегося в Екабпилсе Видусдаугавского телевидения почти двенадцать лет назад.
Для абонентов
Как жители Екабпилса протестовали против строительства плотины
Как жители Екабпилса протестовали против строительства плотины
Название видеосюжета сразу говорит обо всем - "Жители не хотят допускать строительства плотины". Абсолютная красота! Так как кого черта Екабпилсу нужна плотина? Традиции протестов латышей с ходом времени были прекрасно взращены, и всех их объединяет очень похожая аргументация - нам просто много чего не хочется. Или же, если хочется, то точно где-нибудь в другом месте, чтобы подальше от глаз.
Как и в Гробине какие-то время назад местные вышли на улицы, чтобы протестовать против завода по переработке отходов. У одного из них в руках был плакат с надписью "Нам здесь отходов не надо" или чем-то подобным. Народ - завод по переработке отходов задуман как раз для того, чтобы отходов у вас не было.
Ключевые слова