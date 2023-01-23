После почти 24 месяцев непрерывной инфляции цены в магазинах наконец начали снижаться. Несмотря на то, что изменения совсем минимальные, это, возможно, указывает на положительную тенденцию. Экономист Дайнис Гашпуйтис надеется, что пик инфляции уже позади и с продолжением относительно теплой погоды весна этого года выглядит гораздо более обнадеживающей, чем начало прошлого года.
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Исследует Klik ⟩ Можем ли выдохнуть? В каком магазине продукты дешевле и за ту же цену можно позволить себе больше?
Можем ли выдохнуть? В каком магазине продукты дешевле и за ту же цену можно позволить себе больше?
"Динамика цен на энергию сигнализирует, что высшая точка инфляции может быть пройдена", - рассказал онлайн-журналу Klik экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Он указывает, что есть надежда: относительно теплая погода (если она продолжится) вместе со слабой глобальной экономикой могут удержать цену на энергию на довольно низком уровне и, возможно, даже привести к ее снижению. В то же время, несмотря на позитивный взгляд в будущее, эксперт напоминает, что отношение предложение и спроса показывает, что потенциал роста цен на энергетику столь же силен.