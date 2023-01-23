Исследует Klik ⟩ Можем ли выдохнуть? В каком магазине продукты дешевле и за ту же цену можно позволить себе больше?

"Динамика цен на энергию сигнализирует, что высшая точка инфляции может быть пройдена", - рассказал онлайн-журналу Klik экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Он указывает, что есть надежда: относительно теплая погода (если она продолжится) вместе со слабой глобальной экономикой могут удержать цену на энергию на довольно низком уровне и, возможно, даже привести к ее снижению. В то же время, несмотря на позитивный взгляд в будущее, эксперт напоминает, что отношение предложение и спроса показывает, что потенциал роста цен на энергетику столь же силен.

"Решающим фактором будет аппетит мировой экономики, которая в этом году оценивается как очень слабая. Даже если цены вырастут, в данный момент ничто не свидетельствует о том, что цены на нефть и газ вернутся к достигнутым ранее высотам", - уверен Гашпуйтис. Klik уже писал, что взгляд на тарифы на отопление в будущем отопительном сезоне довольно позитивные, и сейчас есть обоснованные надежды, что могут снизиться и цены на продукты питания. "Однако темпы годового прироста начинают падать. Во втором квартале года падение может быть уже более выраженным, когда инфляция может выражаться уже в однозначной цифре", - поясняет эксперт. Он уверен, что снижение цен на энергетику скажется и на цены на продукты питания, и уже весной можем ждать снижения цен на отдельные продукты.