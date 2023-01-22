Суд оправдал мужчину, который носил шапку с российской символикой

9 мая прошлого года полицейские остановили на Тоонела-теэ в Таллинне мужчину, на котором была красная шапка с надписью RUSSIA HOCKEY. Стражи порядка посчитали, что такая шапка в Эстонии запрещена. В рамках производства о проступке бюро правопорядка Пыхьяской префектуры оштрафовало ее обладателя на сорок евро.