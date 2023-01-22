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Суд оправдал мужчину, который носил шапку с российской символикой

Кристер Киви rus.postimees.ee
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Суд оправдал мужчину, который носил шапку с российской символикой
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На снимке болельщик сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Снимок иллюстративный.
На снимке болельщик сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Снимок иллюстративный. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix

Харьюский уездный суд оправдал мужчину, которого 9 мая прошлого года полиция в рамках ускоренного производства оштрафовала за то, что вблизи Бронзового солдата он носил шапку с символикой Российской Федерации, пишет Rus.Postimees.

9 мая прошлого года полицейские остановили на Тоонела-теэ в Таллинне мужчину, на котором была красная шапка с надписью RUSSIA HOCKEY. Стражи порядка посчитали, что такая шапка в Эстонии запрещена. В рамках производства о проступке бюро правопорядка Пыхьяской префектуры оштрафовало ее обладателя на сорок евро. 

Однако получивший штраф человек, который в судебных документах был обозначен лишь буквой X, обратился с помощью юриста в Харьюский уездный суд, чтобы основательно разобраться в деталях произошедшего.

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