В Уганде в связи с обвинениями в изнасиловании латвийской туристки задержан священнослужитель религиозного движения Epikaizo Ministries International Джозеф Коллинз Твахирва. С Ингой (имя изменено) в Уганде удалось встретиться и поговорить журналистам газеты Monitors, пишет Apollo.lv.
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История латвийской туристки, изнасилованной в Уганде
История латвийской туристки, изнасилованной в Уганде
Что известно на данный момент
- Латышка отправилась в Уганду в рождественские выходные прошлого года.
- Инга - мать-одиночка, которая уже 10 лет живет в Испании.
- Инга обвиняет Джозефа Коллинза Твахирву в воровстве и изнасиловании. Расследование продолжается.
- СМИ Уганды заявляют, что Инга планировала вернуться из Уганды в Латвию.
Молитвы в TikTok
Инга уже более 10 лет живет в Бильбао - промышленном портовом городе на севере Испании. Она - любительница TikTok и именно там впервые увидела пастора Джозефа Коллинза Твахирву из пятидесятнической церкви. Инга называет его отцом Коллинзом.
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