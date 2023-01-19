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История латвийской туристки, изнасилованной в Уганде
Иллюстративное фото Фото: Tinnakorn jorruang/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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История латвийской туристки, изнасилованной в Уганде
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В Уганде в связи с обвинениями в изнасиловании латвийской туристки задержан священнослужитель религиозного движения Epikaizo Ministries International Джозеф Коллинз Твахирва. С Ингой (имя изменено) в Уганде удалось встретиться и поговорить журналистам газеты Monitors, пишет Apollo.lv. 

Что известно на данный момент 

  • Латышка отправилась в Уганду в рождественские выходные прошлого года.
  • Инга - мать-одиночка, которая уже 10 лет живет в Испании. 
  • Инга обвиняет Джозефа Коллинза Твахирву в воровстве и изнасиловании. Расследование продолжается.
  • СМИ Уганды заявляют, что Инга планировала вернуться из Уганды в Латвию.

Молитвы в TikTok

Инга уже более 10 лет живет в Бильбао - промышленном портовом городе на севере Испании. Она - любительница TikTok и именно там впервые увидела пастора Джозефа Коллинза Твахирву из пятидесятнической церкви. Инга называет его отцом Коллинзом.

Хотя в Латвии Инга и выросла в католической семье, ее привлек энтузиазм, который Твахирва и его последователи в Уганде проявляли во время онлайн-молитв.

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