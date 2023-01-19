История латвийской туристки, изнасилованной в Уганде

​Молитвы в TikTok

Инга уже более 10 лет живет в Бильбао - промышленном портовом городе на севере Испании. Она - любительница TikTok и именно там впервые увидела пастора Джозефа Коллинза Твахирву из пятидесятнической церкви. Инга называет его отцом Коллинзом.