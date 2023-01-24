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Преступники из Латвии помогли жителю Эстонии устроить поджог машины на полицейской парковке

Вейки Ояперв rus.postimees.ee
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Преступники из Латвии помогли жителю Эстонии устроить поджог машины на полицейской парковке
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Желанием преступника было скрыть угон автомобиля с помощью огня, а также получить деньги через страховку.
Желанием преступника было скрыть угон автомобиля с помощью огня, а также получить деньги через страховку. Фото: Politsei

В начале этого года в Госсуде рассматривали международное дело: чтобы скрыть преступление, гражданин Эстонии грузинского происхождения нанял злоумышленников из Латвии, которые подожгли угнанный люксовый внедорожник, находившийся на закрытой полицейской парковке в Тарту. По данным следственной группы, схема была продумана до мелочей, но в результате преступник все равно был пойман и приговорен к восьми годам лишения свободы, пишет Rus.Postimees.

Госсуд приговорил Левана Ефремова, родившегося в Грузии в 1980 году и имеющего гражданство Эстонии, к восьми годам лишения свободы. В 2019 году он нанял преступников из Латвии, которые на закрытой полицейской парковке на улице Рийа в Тарту подожгли ранее угнанный Ефремовым роскошный внедорожник, чтобы огонь уничтожил улики. Кроме того, он хотел получить деньги от страховой компании за сожженный внедорожник.

Международный преступник ранее был судим за покушение на убийство, наркопреступления, а также угон автомобилей.

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