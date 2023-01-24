В начале этого года в Госсуде рассматривали международное дело: чтобы скрыть преступление, гражданин Эстонии грузинского происхождения нанял злоумышленников из Латвии, которые подожгли угнанный люксовый внедорожник, находившийся на закрытой полицейской парковке в Тарту. По данным следственной группы, схема была продумана до мелочей, но в результате преступник все равно был пойман и приговорен к восьми годам лишения свободы, пишет Rus.Postimees.
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Преступники из Латвии помогли жителю Эстонии устроить поджог машины на полицейской парковке
Преступники из Латвии помогли жителю Эстонии устроить поджог машины на полицейской парковке
Госсуд приговорил Левана Ефремова, родившегося в Грузии в 1980 году и имеющего гражданство Эстонии, к восьми годам лишения свободы. В 2019 году он нанял преступников из Латвии, которые на закрытой полицейской парковке на улице Рийа в Тарту подожгли ранее угнанный Ефремовым роскошный внедорожник, чтобы огонь уничтожил улики. Кроме того, он хотел получить деньги от страховой компании за сожженный внедорожник.