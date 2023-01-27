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Эстонский онколог об опыте работы в США: "Врачи с раком словно играют с огнем"

Прийт Пуллеритс rus.postimees.ee
Эстонский онколог об опыте работы в США: "Врачи с раком словно играют с огнем"
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Онколог Сандра Казе в Клиникуме Тартуского университета. Она прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из лучших онкологических центров мира благодаря стипендии Андреаса и Эльмерис Тракс, полученной от Фонда Тартуского университета.
Онколог Сандра Казе в Клиникуме Тартуского университета. Она прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из лучших онкологических центров мира благодаря стипендии Андреаса и Эльмерис Тракс, полученной от Фонда Тартуского университета. Фото: Kristjan Teedema

В трудной ситуации, когда вдруг приходится обращаться за помощью к онкологу, хочется чтобы врач был в курсе самых передовых и перспективных разработок в своей области. Именно поэтому онколог Сандра Казе отправилась на другой конец света учиться у ведущих специалистов, пишет Rus.Postimees.

"Смелость - это то, что отличает лучших врачей-онкологов в Америке. Смелость наблюдать за пациентами, метастазы которых уже распространились на другие органы", - заметила онколог Сандра Казе. Она - первая представительница своей специальности из Эстонии, которая прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из ведущих мировых онкологических центров Memorial Sloan Kettering.

Тот факт, что для лечения пациентов с запущенным раком ничего не делается, на первый взгляд кажется нелогичным. Но именно поэтому 33-летняя Казе, врач-преподаватель кафедры радиологии и онкотерапии Клиники Тартуского университета, поехала в Америку, чтобы своими глазами увидеть, в какую сторону развивается лечение рака.

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