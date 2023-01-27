В трудной ситуации, когда вдруг приходится обращаться за помощью к онкологу, хочется чтобы врач был в курсе самых передовых и перспективных разработок в своей области. Именно поэтому онколог Сандра Казе отправилась на другой конец света учиться у ведущих специалистов, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Эстонский онколог об опыте работы в США: "Врачи с раком словно играют с огнем"
Эстонский онколог об опыте работы в США: "Врачи с раком словно играют с огнем"
"Смелость - это то, что отличает лучших врачей-онкологов в Америке. Смелость наблюдать за пациентами, метастазы которых уже распространились на другие органы", - заметила онколог Сандра Казе. Она - первая представительница своей специальности из Эстонии, которая прошла стажировку в Нью-Йорке в одном из ведущих мировых онкологических центров Memorial Sloan Kettering.