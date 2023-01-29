В конце прошлого года 36-летняя Силле была осуждена за вымогательство. Ее жертвами были женатые мужчины, с которыми она делила постель. Судебное дело обвиняемой состояло из четырех томов, два из которых были связаны с вымогательством, а остальные – с кражей, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Женщина вымогала крупные суммы денег у партнеров по постели
Женщина вымогала крупные суммы денег у партнеров по постели
В марте 2020 года Март (имя изменено – прим. ред.) познакомился с Силле на портале знакомств. Сначала с целью полового акта встретились трое – Март, Силле и тогдашний партнер этой женщины. Вскоре встречи продолжились только между Мартом и Силле.
Ключевые слова