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Женщина вымогала крупные суммы денег у партнеров по постели

Кристо Ниглас rus.postimees.ee
Женщина вымогала крупные суммы денег у партнеров по постели
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В конце октября Март и Силле случайно встретились в ночном клубе города Пярну. Был замешан алкоголь, мужчина оказался в квартире преступницы и очнулся там только через два дня.
В конце октября Март и Силле случайно встретились в ночном клубе города Пярну. Был замешан алкоголь, мужчина оказался в квартире преступницы и очнулся там только через два дня. Фото: Grete-Liisa Sihver/ Midjourney

В конце прошлого года 36-летняя Силле была осуждена за вымогательство. Ее жертвами были женатые мужчины, с которыми она делила постель. Судебное дело обвиняемой состояло из четырех томов, два из которых были связаны с вымогательством, а остальные – с кражей, пишет Rus.Postimees.

В марте 2020 года Март (имя изменено прим. ред.) познакомился с Силле на портале знакомств. Сначала с целью полового акта встретились трое – Март, Силле и тогдашний партнер этой женщины. Вскоре встречи продолжились только между Мартом и Силле.

После знакомства, произошедшего в марте 2020 года, Силле стала требовать от Марта 10 000 евро, в противном случае угрожала обратиться в полицию с обвинением в изнасиловании. Она утверждала, что получила соответствующую справку от гинеколога и имеет в полиции знакомства. Силле также пригрозила рассказать об этом супруге Марта. В том же месяце потерпевший выплатил партнерше по постели 3500 евро по причине боязни публичного позора и распада брака.

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