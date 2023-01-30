Как в Латвии стали озвучивать фильмы на русский и может ли это быть связано с обходом санкций?

Над дубляжом голливудской киноновинки "Вавилон" с Марго Робби и Брэдом Питтом на русский язык работали латвийские актеры, чьи голоса записали прямо в Риге. Это не первый иностранный фильм за последний год, локализацию которого создали в нашей стране. RUS TVNET разобрался, для какого рынка работают местные артисты и может ли их работа быть использована при пиратских показах в России, сотрудничать с которой отказались главные кинокомпании мира.