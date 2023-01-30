Над дубляжом голливудской киноновинки "Вавилон" с Марго Робби и Брэдом Питтом на русский язык работали латвийские актеры, чьи голоса записали прямо в Риге. Это не первый иностранный фильм за последний год, локализацию которого создали в нашей стране. RUS TVNET разобрался, для какого рынка работают местные артисты и может ли их работа быть использована при пиратских показах в России, сотрудничать с которой отказались главные кинокомпании мира.
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Как в Латвии стали озвучивать фильмы на русский и может ли это быть связано с обходом санкций?
Как в Латвии стали озвучивать фильмы на русский и может ли это быть связано с обходом санкций?
На странице фильма "Вавилон" на главном российском интернет-портале о кино "Кинопоиск" отдельный раздел посвящен актерам озвучания. Как указано в правилах пользования сайта, на нем публикуется информация только об официальном дубляже на русский. Судя по данным "Кинопоиска", актрису Марго Робби в локализованой версии фильма озвучила рижанка Ольга Вербицкая, Эрика Робертса и музыканта Фли - создатель Тофика Михаил Карасиков, Тоби Магуайра - сотрудничающий с Даугавпилсским театром Максим Терлецкий, а Оливию Уайльд - актриса Рижского русского театра им. Михаила Чехова Елена Сигова. Это не полный список латвийских актеров, принявших участие в озвучании картины.