Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами

Основное беспокойство собеседников Rus.Postimees связано с санкциями в адрес граждан России. "Человек, имеющий паспорт страны, в которой он родился, не должен отвечать за действия ее правительства, если не поддерживает их, – считает Сергей. – Справедливо прохождение собеседования для получения, например, рабочей визы или вида на жительство. Человек должен четко определить свое отношение к войне и показать, что он не представляет опасности для страны въезда. Можно разработать опросник, проводить детальную проверку. А так получается, что все определяется гражданством, полученным при рождении".