Когда говорят об интеграции русскоязычных жителей Эстонии, не всегда вспоминают о довольно многочисленной группе переселенцев из России, которые переехали до начала войны в Украине. Как правило, это управленцы, менеджеры, IT-специалисты из международных компаний. Rus.Postimees выяснял, чувствуют ли они связь со страной проживания и как у них дела с изучением эстонского языка.
Для абонентов
Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами
Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами
Страх не пускает в будущее