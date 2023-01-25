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Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами

Ян Левченко rus.postimees.ee
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Российские профессионалы полезны Эстонии даже с токсичными паспортами
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Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Когда говорят об интеграции русскоязычных жителей Эстонии, не всегда вспоминают о довольно многочисленной группе переселенцев из России, которые переехали до начала войны в Украине. Как правило, это управленцы, менеджеры, IT-специалисты из международных компаний. Rus.Postimees выяснял, чувствуют ли они связь со страной проживания и как у них дела с изучением эстонского языка.

Страх не пускает в будущее

Основное беспокойство собеседников Rus.Postimees связано с санкциями в адрес граждан России. "Человек, имеющий паспорт страны, в которой он родился, не должен отвечать за действия ее правительства, если не поддерживает их, – считает Сергей. – Справедливо прохождение собеседования для получения, например, рабочей визы или вида на жительство. Человек должен четко определить свое отношение к войне и показать, что он не представляет опасности для страны въезда. Можно разработать опросник, проводить детальную проверку. А так получается, что все определяется гражданством, полученным при рождении".

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