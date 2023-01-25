Уже два десятилетия на Западе гадают, почему российский народ поддался чарам Владимира Путина. Дипломаты, историки, экономисты и эксперты – никто не смог представить удовлетворительного объяснения. Но там, где ученых и стратегов постигла неудача, возможно, преуспели обитатели "Улицы Сезам" – лягушонок Кермит, монстр Элмо и другие.
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Российские маппеты или американские куклы?
Российские маппеты или американские куклы?
Шёл 1996 год. Моя родина подвергалась "шоковой терапии" (быстрая либерализация и приватизация экономики по президентским указам после краха СССР), а я работала над диссертацией в Принстонском университете. Однажды моё внимание привлёк репортаж о России на телеканале CNN. Это был не обычный репортаж про убийства, захват бизнеса или взлёт и падение очередного олигарха – негативные новости, подававшиеся таким тоном морального превосходства, который всегда ранит. Нет, казалось, что это была позитивная новость: "Маппет-шоу" едет в Москву.
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