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Российские маппеты или американские куклы?

Нина Хрущёва Project Syndicate
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Российские маппеты или американские куклы?
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Фото: AP/SCANPIX, Shutterstock, TVNET kolāža

Уже два десятилетия на Западе гадают, почему российский народ поддался чарам Владимира Путина. Дипломаты, историки, экономисты и эксперты – никто не смог представить удовлетворительного объяснения. Но там, где ученых и стратегов постигла неудача, возможно, преуспели обитатели "Улицы Сезам" – лягушонок Кермит, монстр Элмо и другие.

Шёл 1996 год. Моя родина подвергалась "шоковой терапии" (быстрая либерализация и приватизация экономики по президентским указам после краха СССР), а я работала над диссертацией в Принстонском университете. Однажды моё внимание привлёк репортаж о России на телеканале CNN. Это был не обычный репортаж про убийства, захват бизнеса или взлёт и падение очередного олигарха – негативные новости, подававшиеся таким тоном морального превосходства, который всегда ранит. Нет, казалось, что это была позитивная новость: "Маппет-шоу" едет в Москву.

Однако моя радость быстро сменилась разочарованием из-за высокомерных комментариев ведущего CNN. Получалось, что появление "Улицы Сезам" в России не было примером перекрёстного культурного опыления, которое стало возможным благодаря открытости страны. Нет, Мисс Пигги и Большая птица должны были добиться, чтобы американские демократические взгляды укоренились в сердцах и умах детей на огромном постсоветском пространстве – и не только в России, но и в Эстонии, Украине, Грузии и других бывших советских республиках. Я переключила канал.

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