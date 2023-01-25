Российские маппеты или американские куклы?

Шёл 1996 год. Моя родина подвергалась "шоковой терапии" (быстрая либерализация и приватизация экономики по президентским указам после краха СССР), а я работала над диссертацией в Принстонском университете. Однажды моё внимание привлёк репортаж о России на телеканале CNN. Это был не обычный репортаж про убийства, захват бизнеса или взлёт и падение очередного олигарха – негативные новости, подававшиеся таким тоном морального превосходства, который всегда ранит. Нет, казалось, что это была позитивная новость: "Маппет-шоу" едет в Москву.