В 25 лет я узнала, что неизлечимо больна. Сейчас мне 37, и я не сдалась!

Мне 24 года, я лежу на каталке в больнице Страдиня. Надо мной склоняется медбрат, накрывает простыней и говорит, что меня везут на KT. Шевелиться мне сложно, да я и не особо могу...

Очень мешают непрекращающиеся головокружения. За первые сутки в больнице я уже даже начала к ним привыкать. Почти не тошнит - это подействовали лекарства.

Я смотрю на молодого медбрата. Он, наверное, мой ровесник. Пытаюсь улыбаться, шутить. Пока он везет меня по коридору, мы разговариваем. "Вот как так? Сегодня концерт Metallica, на который я так хотела пойти, а вместо этого лежу тут - в больнице!" - говорю я, глотая слезы. "Еще обязательно попадете", - отвечает мне кареглазый парень.

Конечно, все так и будет... но перед этим мне придется узнать, что я неизлечимо больна, принять это и научиться с этим жить...