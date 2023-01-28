Педофилу из детского сада сократили срок почти вдвое

По данным прокуратуры, доказано, что Андрес Кентс несколько раз приставал как минимум к четверым детям:

трогал, целовал и массировал детей, младшему из которых, как известно, было всего два года.

Однако не было установлено, что Кентс занимался сексом с детьми или жестоко обращались с ними, что также повлияло на изменение приговора: "Хотя любое действие сексуального характера в отношении ребенка особенно предосудительно, это не означает, что все эти действия равны между собой", - говорится в постановлении суда.

Судебная коллегия считает, что прикосновения или поглаживания в области паха не нарушают права потерпевшего в той же степени, как принудительный сексуальный акт.

Если раньше общественности было непонятно, как дворник Кентс получил доступ к спящим детям, то выяснилось, что он заменял помощников воспитателей. Таким образом, Кентс мог положить детей спать и после этого прикасаться к их гениталиям.

Кентса также обвинили в растлении детей одной знакомой женщины: по версии защиты, Кентс возил детей с согласия матери в батутный центр, кататься на санках, в кафе и на круиз в Швецию.

"Дети не боялись обвиняемого, его поведение было довольно забавным и непонятным для детей. Неизвестно, пострадали ли дети из-за сексуальных контактов Кентса", - заявил в суде адвокат защиты, добавив, что Кентс общался со своими жертвами в игровой форме. Адвокат также подчеркнул, что у детей не было выявлено нарушений здоровья и, учитывая их возраст, нельзя предполагать, что вмешательство в самоопределение было большим.

Среди прочего, при обыске дома Кентса была обнаружена литература о детской психологии и насилии над детьми.