Во время суда над дочерью убитой на Ныммеской тропе здоровья женщины, криминальная история приняла неожиданный, даже кинематогрофический поворот: к списку возможных мотивов прибавились взаимоотношения между дочерью и ее спутником, а также зловещие подробности ее детства, пишет Rus.Postimees.
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Шокирующие мотивы преступления: женщина обвиняется в убийстве матери
Шокирующие мотивы преступления: женщина обвиняется в убийстве матери
После месячного перерыва 42-летний Андрес Миллер и 25-летняя Анна-Мария Садель вновь предстали перед судом по обвинению в убийстве матери Садель. В начале декабря 2021 года житель Нымме, прогуливавшийся с собакой, нашел на Ныммеской тропе здоровья убитую битой 46-летнюю женщину. Чуть позже пару задержали.