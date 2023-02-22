"Я обязательно вернусь домой": SHADU о съемках клипа во время бомбежки и спасении мужа

"Для меня Крым есть и был украинским. О чем тут говорить? Крым аннексирован, Крым под оккупацией. Крым будет украинский, и я обязательно вернусь к себе домой!" - заявляет украинская певица, блогер и режиссер SHADU (наст. имя - Ксения Шадурская). В Риге она оказалась проездом и поделилась с онлайн-журналом KLIK своей историей.
"С 2020 года тянется какая-то черная полоса", - вспоминает 31-летняя Ксения Шадурская.
Три года назад ее супруг Андрей (на тот момент ему было 38 лет) перенес инсульт. Врачи не давали гарантий на полное выздоровление. Шансов было мало, но Ксения не сдалась. Она оставила работу режиссера на украинском телевидении и полностью посвятила себя мужу.
Вместе они пережили трудности пандемии коронавируса. Ксения начала карьеру певицы и блогера, супруг пошел на поправку, но в 2022 году в Украину пришла война...
Видео: SHADU - Stand With Ukraine
"Я обязательно вернусь домой"
"Помню все до минуты! - восклицает Ксения. - Это никто не забудет, это все помнят. В 5 утра нас разбудила моя свекровь, она живет в Мариуполе. Она позвонила и говорит: "Мариуполь бомбят. Началась война". Сначала они не придали ее словам значения, решили, что женщина преувеличивает в силу своего возраста.