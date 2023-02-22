"Я обязательно вернусь домой": SHADU о съемках клипа во время бомбежки и спасении мужа

"С 2020 года тянется какая-то черная полоса", - вспоминает 31-летняя Ксения Шадурская.

Три года назад ее супруг Андрей (на тот момент ему было 38 лет) перенес инсульт. Врачи не давали гарантий на полное выздоровление. Шансов было мало, но Ксения не сдалась. Она оставила работу режиссера на украинском телевидении и полностью посвятила себя мужу.

Вместе они пережили трудности пандемии коронавируса. Ксения начала карьеру певицы и блогера, супруг пошел на поправку, но в 2022 году в Украину пришла война...