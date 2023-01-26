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Отчет о пароме "Эстония": исследователи раскрыли некоторые "тайны" катастрофы

Тарво Мадсен rus.postimees.ee
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Отчет о пароме "Эстония": исследователи раскрыли некоторые "тайны" катастрофы
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«Эстония» лежит на морском дне на правом боку. Опубликованные фотограмметрические изображения впервые дают возможность увидеть состояние затонувшего судна.
«Эстония» лежит на морском дне на правом боку. Опубликованные фотограмметрические изображения впервые дают возможность увидеть состояние затонувшего судна. Фото: Eesti Ohutusjuurdluse Keskus

По результатам исследования, проведенного центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, в понедельник, 23 января, опубликован промежуточный отчет, в котором резюмируется проделанная работа и анализируется полученная информация. В то же время в отчете пока ничего определенного не сказано, потому что есть несколько важных исследований, которые еще не были проведены или находятся в процессе. Сделать окончательные выводы без них нельзя, пишет Rus.Postimees.

74-страничный документ подробно описывает, какие исследовательские инструменты и методы использовались во время экспедиций и в ходе последующего анализа, а также дает обзор того, что происходило вокруг "Эстонии".

В заключение в отчете говорится, что ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута на сто процентов, но несомненно то, что "Эстония" не была пригодна для мореплавания, когда отправилась в последний рейс, и что либо на это смотрели сквозь пальцы, либо проверка осуществлялась недостаточно тщательно.

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