"Сначала нашли ботиночек, потом и саму девочку". Почему в реке Илуксте утонула маленькая Марибелла

Девочка, смотрящая с фотографии, красивая. Это 10-летняя Марибелла, жизнь которой оборвалась в момент, когда днем 15 января она вышла на лед реки Илуксте. Почему Марибелла в тот день вместе с сестрой пошла на реку, можно ли было предотвратить трагедию и какова ее короткая история жизни - это вопросы, ответы на которые онлайн-журнал Klik искал в Илуксте.