"Лига скончалась. Время - 17:51". Анатомия скорби

Повествование не привязано к конкретным датам - только к важнейшим дням, служащим остановочными пунктами. Это не дневник или журнал, это был документ в Word, который целый год стоял открытым в одной вкладке на экране компьютера, в который я возвращалась, когда чувствовала такую необходимость. Был и период, когда я не открывала этот документ месяцами.

В тот день мне исполнилось 27 лет, я сидела на скамейке у Видземской больницы, ждала маму после очередных анализов, пила кофе из автомата и пыталась не плакать, так как все-таки начался мой Новый год. Прошло чуть больше недели с тех пор, как в позвоночнике у мамы обнаружили метастазы. В тот момент я не хотела принимать, что это правда, так как врачи могут ошибаться, и уже с детства мне объясняли, что такая ужасная болезнь как раз обошла наш род стороной, так что в одной вещи в своей жизни я хотела быть уверена, что рак - это нечто далекое и необъятное, если речь идет обо мне и моей семье. К сожалению, порядок вещей в этом мире совсем иной, и у врожденности с этим связи мало.