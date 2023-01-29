"Лига скончалась. Время - 17:51". Анатомия скорби

Специалисты признают, что порнография может испортить понимание подростками того, каким должен быть половой акт. По-моему, то же самое кино сделало со скорбью. Я ждала, что после смерти матери придет моя очередь стать главным героем фильма, жизнь остановится и резко возьмет другой курс. Этого не произошло. Это моя история о том, что значит потерять единственного родителя, будучи молодым взрослым. Это история, которую я хотела бы прочитать, не написать, поэтому она и у видела свет.
Определение скорби - эмоциональное состояние, связанное с глубокими бедами, страданиями, горестью, обычно в связи с чьей-то смертью. Однако скорбь очень индивидуальна и в течение жизни неизбежна.
Психотерапевт на первом сеансе после похорон матери спросила у меня: "Ты знаешь, что значит скорбеть?" Я остолбенела - конечно, мне грустно, но я могу функционировать. Про себя подумала: "Раньше ты объясняла мне, что грусть может сопровождаться другими эмоциями и мне по этому поводу не нужно чувствовать себя плохо, а теперь ты говоришь, что со скорбью иначе?"
Она продолжала рассказывать, что должен пройти год, чтобы пройти процесс скорби полностью. "Год?!" Автоматически решили, что у меня на это нет времени.
Скорбеть - не означает только глубокую грусть и переживание, скорбь может обозначать все эмоции сразу или полное "опустошение". Скорбя, я научилась жить для себя, не избегая депрессивных этапов, которые сменялись всплесками энергии. Скорбя, я научилась относиться с благодарностью к окружающим, но главным образом, к самой себе.
Если решил прочитать
Анатомия скорби - это качественное исследование длиною в год, в котором главным исследователем и объектом исследования была я сама.
Это моя история - глубоко личная, порой беспорядочная и отвратительно откровенная. Это мои размышления, переживания и пережитое. Откровения о скорби, которая меняется и попадает в противоречия с течением времени, воспоминания о маме, размышления о себе самой.
Повествование не привязано к конкретным датам - только к важнейшим дням, служащим остановочными пунктами. Это не дневник или журнал, это был документ в Word, который целый год стоял открытым в одной вкладке на экране компьютера, в который я возвращалась, когда чувствовала такую необходимость. Был и период, когда я не открывала этот документ месяцами.
С момента смерти мамы прошел год, все и в то же время ничего не изменилось.
8.09.2021
В тот день мне исполнилось 27 лет, я сидела на скамейке у Видземской больницы, ждала маму после очередных анализов, пила кофе из автомата и пыталась не плакать, так как все-таки начался мой Новый год. Прошло чуть больше недели с тех пор, как в позвоночнике у мамы обнаружили метастазы. В тот момент я не хотела принимать, что это правда, так как врачи могут ошибаться, и уже с детства мне объясняли, что такая ужасная болезнь как раз обошла наш род стороной, так что в одной вещи в своей жизни я хотела быть уверена, что рак - это нечто далекое и необъятное, если речь идет обо мне и моей семье. К сожалению, порядок вещей в этом мире совсем иной, и у врожденности с этим связи мало.