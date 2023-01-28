Комментирует Лусис ⟩ Гревцова - полнейшая идиотка или просто очень убедительно такую изображает?

Новоиспеченный депутат Глория Гревцова у себя в TikTok недавно опубликовала видео, на котором рассказывает, что посетила Латвийский музей оккупации, в экспозиции которого пропаганда и ложь.

"Добрый день, любимые! Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И, знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают.

Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации. Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то пройдя по этому музею, понимаешь, что такое настоящая пропаганда". Так рассуждает Гревцова, которая совсем недавно давала клятву депутата Сейма Латвийской Республики и перед лицом народа Латвии обещала быть верной Латвии.