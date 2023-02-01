Неопределённое будущее рижского "Динамо"...

Уже какое-то время в кулуарах ходят слухи о том, что хоккеистам рижского "Динамо" не выплачивают обещанную зарплату. Команду покинули несколько ведущих игроков, в том числе лучший бомбардир этого сезона. Недавно команда потерпела неожиданное (подозрительное?) поражение от литовского клуба. Неужели команда проводит свой последний сезон?
Рижское "Динамо" на протяжении многих лет было самой популярной спортивной командой в Латвии. "Арена Рига" собирала тысячи болельщиков. В социальных сетях у клуба внушительное количество подписчиков - 67 тысяч на Facebook, 22 тысячи в Twitter. На этих двух страницах рижского "Динамо" нет публикаций с 27 февраля прошлого года, когда руководство клуба объявило о выходе команды из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Рижское "Динамо" провело в КХЛ неполных 14 сезонов, бюджет клуба в основном формировался за счёт средств, полученных от российских компаний. С выходом из КХЛ финансовые возможности латвийской команды, естественно, стали несравнимо меньше, чем до этого.
В этом сезоне рижское "Динамо" участвует в хоккейной лиге Optibet (OHL), или открытом хоккейном чемпионате Латвии, в котором соревнуются шесть латвийских клубов и три команды из Литвы. За шесть игр до конца регулярного чемпионата рижское "Динамо" занимает третье место в общем зачёте, уступая только ХК Земгале/ЛЛУ и Мого/LSPA.