Неопределённое будущее рижского "Динамо"...

Рижское "Динамо" на протяжении многих лет было самой популярной спортивной командой в Латвии. "Арена Рига" собирала тысячи болельщиков. В социальных сетях у клуба внушительное количество подписчиков - 67 тысяч на Facebook, 22 тысячи в Twitter. На этих двух страницах рижского "Динамо" нет публикаций с 27 февраля прошлого года, когда руководство клуба объявило о выходе команды из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Рижское "Динамо" провело в КХЛ неполных 14 сезонов, бюджет клуба в основном формировался за счёт средств, полученных от российских компаний. С выходом из КХЛ финансовые возможности латвийской команды, естественно, стали несравнимо меньше, чем до этого.

В этом сезоне рижское "Динамо" участвует в хоккейной лиге Optibet (OHL), или открытом хоккейном чемпионате Латвии, в котором соревнуются шесть латвийских клубов и три команды из Литвы. За шесть игр до конца регулярного чемпионата рижское "Динамо" занимает третье место в общем зачёте, уступая только ХК Земгале/ЛЛУ и Мого/LSPA.