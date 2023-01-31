"Скоту помогают больше, чем мне". Роды, которые разрушили жизнь молодой мамы и ребенка

Мы бы хотели, чтобы нам никогда не пришлось рассказывать эту историю. Речь пойдет о двух сломанных жизнях - матери и ребенка. Чтобы защитить жертву, имена были изменены, а название города не упоминается, но ответственные органы были проинформированы о происшествии.

Его зовут Алан. Ему еще нет шести месяцев. "Нет никакого способа помочь ему, но он может умереть десятью способами", - говорит мама Алана Анна. И это не преувеличение, ведь во время родов в больнице небольшого латвийского городка он пережил сильную асфиксию. В результате у ребенка серьезное поражение головного мозга и довольно неблагоприятный прогноз на будущее. Беременность протекала нормально, ребенок был выношен. Что на самом деле произошло во время родов, почему Алана не спасли?