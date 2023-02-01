Жена актера Мэттью МакКонахи наслаждается банными ритуалами в сауне, произведенной в Эстонии

"Десять минут в холодной воде температурой 41 градус (5 градусов по Цельсию)!" - пишет модель и жена Мэттью МакКонахи в посте в Instagram. "Сегодня мое тело хотело дольше оставаться в холодной воде, и я сделала это! Тело надо тренировать шаг за шагом, несколько месяцев назад я начала с трех минут, потом делала пятиминутные сессии, а сегодня послушала свое тело и решила находиться в воде десять минут", - радуется Камила своему достижению. Она добавляет, что находится в воде по шею и не опускает голову под воду.