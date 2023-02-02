В середине января в Эстонское сообщество потребителей наркотиков LUNEST поступил сигнал о том, что в организме двух человек, которые умерли в конце декабря из-за передозировки, помимо синтетических опиоидов был обнаружен ветеринарный препарат ксилазин, обладающий сильным седативным, миорелаксантным, обезболивающим и анестезирующим действием, пишет Rus.Postimees.
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Смертельно опасная привычка добралась до Эстонии: "анестетик для лошадей" уже убил двух человек
Смертельно опасная привычка добралась до Эстонии: "анестетик для лошадей" уже убил двух человек
Это тревожная новость, потому что она свидетельствует о том, что смертельно опасная привычка баловаться ксилазином для усиления и продления действия таких уличных опиоидов, как фентанил и нитазены, добралась из Северной Америки до Эстонии.