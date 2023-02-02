Смертельно опасная привычка добралась до Эстонии: "анестетик для лошадей" уже убил двух человек

Это тревожная новость, потому что она свидетельствует о том, что смертельно опасная привычка баловаться ксилазином для усиления и продления действия таких уличных опиоидов, как фентанил и нитазены, добралась из Северной Америки до Эстонии.

Алена Курбатова, руководитель Центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья, рассказала, что несколько лет назад усилия полиции и прокуратуры принесли свои плоды и фентанил практически исчез с наркорынка Эстонии. "В этот раз альтернатива была найдена в США, где к тому времени уже широко использовались вещества из группы нитазенов, а смесь фентанила с ксилазином представляет собой особо опасную комбинацию. Войны и геополитика влияют на рынок наркотиков", – сказала она.