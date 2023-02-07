"Как эстонка, я должна бежать от иностранного террора в Эстонии, чтобы найти новое место жительства", - жалуется жительница Таллинна, которую шумные соседи загнали в угол. Она звонила в полицию и связывалась с председателем квартирного товарищества, но единственным выходом из ситуации ей видится только переезд, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей
Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей
"Около двух месяцев назад многодетная пакистанская семья переехала в квартиру подо мной", - рассказывает проживающая в многоквартирном доме в Таллинне Лаурен (имя изменено, настоящее редакции известно) о семье, которая, по сути, превратила ее жизнь в ад.