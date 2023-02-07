Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей

"Около двух месяцев назад многодетная пакистанская семья переехала в квартиру подо мной", - рассказывает проживающая в многоквартирном доме в Таллинне Лаурен (имя изменено, настоящее редакции известно) о семье, которая, по сути, превратила ее жизнь в ад.

Она говорит, что типично для своей культуры ее соседи темпераментны, но ситуация невыносимая. "Они шумят каждый день с утра до вечера. Шумят и топают - не только дети, но и взрослые, - заявляет Лаурен. - 26 декабря там целый мужской хор пел и топал ногами!".