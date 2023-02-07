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Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей

Катрин Луст Кетлин Крузе rus.postimees.ee
Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей
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Фото иллюстративное. Многоквартирные дома в Ласнамяэ.
Фото иллюстративное. Многоквартирные дома в Ласнамяэ. Фото: Claire Peinar / Postimees

"Как эстонка, я должна бежать от иностранного террора в Эстонии, чтобы найти новое место жительства", - жалуется жительница Таллинна, которую шумные соседи загнали в угол. Она звонила в полицию и связывалась с председателем квартирного товарищества, но единственным выходом из ситуации ей видится только переезд, пишет Rus.Postimees.

"Около двух месяцев назад многодетная пакистанская семья переехала в квартиру подо мной", - рассказывает проживающая в многоквартирном доме в Таллинне Лаурен (имя изменено, настоящее редакции известно) о семье, которая, по сути, превратила ее жизнь в ад.

Она говорит, что типично для своей культуры ее соседи темпераментны, но ситуация невыносимая. "Они шумят каждый день с утра до вечера. Шумят и топают - не только дети, но и взрослые, - заявляет Лаурен. - 26 декабря там целый мужской хор пел и топал ногами!".

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