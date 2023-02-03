Многие боятся идти в IT-сферу, так как убеждены, что для этого нужны технические навыки, хорошее знание математики и высокий уровень английского языка. Но это не совсем так. QA-инженер Юлиана из Латвии уверяет, что главное в этой сфере - желание учиться и развиваться. Более того, чтобы освоить базовую IT-профессию, вовсе необязательно высшее образование. "Можно начать работать, не имея углубленных технических знаний, а потом получить более высокую квалификацию", - говорит она.
Профессия не только для математиков! Личный опыт QA-инженера из Латвии
IT-специалисты всегда были востребованы на рынке труда. На сайте объявлений cv.lv в разделе "Информационные технологии" размещено 643 вакансии (на 31.01.23). Это больше, чем в любом другом разделе. Senior Data Scientist, QA Engineer, WEB developer и другие не всем понятные вакансии встречаются на сайтах объявлений. Многие хотели бы освоить какую-то из этих профессий, но что-то их останавливает. Чаще всего это страхи и стереотипные убеждения о том, что IT-сфера - это что-то очень сложное и лучше туда не лезть. Как начать свой путь в IT, рассказывает RUS TVNET.
Этой историей RUS TVNET запускает новую серию статей "Профессии XXI века" - о самых востребованных и современных профессиях, освоить которые может каждый.
"Легкий старт"
Юлиана работает в компании SAF Tehnika, которая производит радиорелейное оборудование для передачи информации. В настоящее время она тестирует устройство, которое проверяет качество воздуха в помещениях.
"Сейчас я тестирую облако, к которому подключена база с различными сенсорами, и аппликацию", - говорит она.