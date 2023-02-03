Профессия не только для математиков! Личный опыт QA-инженера из Латвии

IT-специалисты всегда были востребованы на рынке труда. На сайте объявлений cv.lv в разделе "Информационные технологии" размещено 643 вакансии (на 31.01.23). Это больше, чем в любом другом разделе. Senior Data Scientist, QA Engineer, WEB developer и другие не всем понятные вакансии встречаются на сайтах объявлений. Многие хотели бы освоить какую-то из этих профессий, но что-то их останавливает. Чаще всего это страхи и стереотипные убеждения о том, что IT-сфера - это что-то очень сложное и лучше туда не лезть. Как начать свой путь в IT, рассказывает RUS TVNET.

Этой историей RUS TVNET запускает новую серию статей "Профессии XXI века" - о самых востребованных и современных профессиях, освоить которые может каждый.

"Легкий старт"

Юлиана работает в компании SAF Tehnika, которая производит радиорелейное оборудование для передачи информации. В настоящее время она тестирует устройство, которое проверяет качество воздуха в помещениях.

"Сейчас я тестирую облако, к которому подключена база с различными сенсорами, и аппликацию", - говорит она.