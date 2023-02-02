FATI - сериал по мотивам реальной истории об учителях из Латгалии, которым нечего терять

Герои FATI - два учителя и школьница, которые решают заработать на контрабанде. В основу истории легли реальные события, которые произошли в Карсаве несколько лет назад.

В главных ролях: Марис Корсиетс, Ритварс Гайлумс, Занда Манкопа. Режиссер и соавтор сценария - актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов и Иева Пастаре. Сериал снят в Даугавпилсе. Место действия - местечко Упениеки, которое по сюжету отражает особый латгальский колорит.

FATI получил финансирование от Латвийского телевидения и поддержку от телеканала Tet+, а также массу положительных отзывов. Но, как оказалось, не всем жителям Латгалии он понравился...