"То, что я написал, я называю "конструкцией", - рассказывает о создании латгальского сериала FATI в интервью онлайн-журналу KLIK актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов. Он же является соавтором сценария и режиссером проекта.
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FATI - сериал по мотивам реальной истории об учителях из Латгалии, которым нечего терять
FATI - сериал по мотивам реальной истории об учителях из Латгалии, которым нечего терять
Герои FATI - два учителя и школьница, которые решают заработать на контрабанде. В основу истории легли реальные события, которые произошли в Карсаве несколько лет назад.
В главных ролях: Марис Корсиетс, Ритварс Гайлумс, Занда Манкопа. Режиссер и соавтор сценария - актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов и Иева Пастаре. Сериал снят в Даугавпилсе. Место действия - местечко Упениеки, которое по сюжету отражает особый латгальский колорит.
FATI получил финансирование от Латвийского телевидения и поддержку от телеканала Tet+, а также массу положительных отзывов. Но, как оказалось, не всем жителям Латгалии он понравился...