КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Лампы латвийского дизайна, или Как из-за высокомерия выставить себя на посмешище

Так, Айва и Ингус сейчас сами занимаются ремонтом загородного дома и в своем Instagram аккаунте делятся различными идеями бюджетного ремонта, а также советами о том, как своими руками создать красивые элементы дизайна, не заплатив за это миллион. Как это бывает в наше время - люди видят симпатичное дизайнерское решение на Pinterest, а затем пытаются воплотить его у себя дома.

Именно так Айва реализовала последнее из своих достижений - она сделала себе красивую лампу из пергаментной бумаги, идея которой давно витала в ее голове благодаря картинкам, которые она видела на Pinterest. Использованный абажур, бывшая в употреблении ножка лампы и несколько рулонов бумаги для выпечки - в итоге стоимость хорошей лампы составила около 25 евро. Это дизайнерское решение также было опубликовано в Instagram аккаунте. Пока все совершенно нормально.

Но тут на горизонте появился Марис Озолиньш, которого люди за 40 могут помнить по каким-то старым телешоу. Марис увидел в этом светильнике сходство с дизайнерскими светильниками латвийского предприятия Mammalampa, которые можно купить в интернете примерно по 700-800 евро за штуку. Здесь тоже нет проблем, ведь никто не может запретить мне рисовать Мону Лизу своими руками и для собственного пользования.