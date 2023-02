КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Лампы латвийского дизайна, или Как из-за высокомерия выставить себя на посмешище

Как раз в тот момент, когда я подумал, что устал от бреда политиков, латвийский интернет выручил меня совершенно забавной бурей - местный производитель дизайнерских ламп узнал про DIY (do it yourself или - "сделай сам") и набросился на молодых людей за то, что они позволили сделать лампу только для себя. Представьте, что будет дальше? Люди начнут сами шить себе одежду? Готовить для себя?!?