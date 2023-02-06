Конечная станция эстонской железной дороги: самый странный вокзал в мире

Почему же закрыт вокзал? Нет, он закрыт не для всех. Вам его откроют и покажут, если вы заинтересованы в покупке и свяжетесь с маклером: недвижимость уже несколько лет выставлена на продажу. И продает его не государство и не самоуправление, как ошибочно думают некоторые, а частные лица - наследники предыдущего владельца, который в свое время приобрел его непосредственно у железной дороги.

В 2003 году, то есть ровно 20 лет назад, акционерное общество Elektriraudtee AS продало здание вокзала и земельный участок в частные руки. Не будем вдаваться в подробности, но, как стало известно из открытых источников, сделка была совершена с одним из членов правления OÜ Kakumäe Võrgud. Фирму, которую возглавлял в 2000-х годах известный центрист и вице-мэр Таллинна Владимир Панов, подозревали в отмывании денег. Наделавший в то время много шума скандал активно обсуждался в СМИ.