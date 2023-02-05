Учитель математики из Турции переехал в Эстонию и выучил язык всего за пару лет

Учитель математики Джелал Йылдырым раздает бумаги, хлопает по плечу колеблющихся и уверяет, что ничего сверхъестественного в контрольной работе учеников не ждет. Сразу видно, что он один из любимых учителей школьников, потому что он дружелюбный, добрый и держит слово. Однако можно задаться вопросом, как может человек, три года назад бежавший из Турции, так свободно и легко преподавать на эстонском языке? Еще и математику!