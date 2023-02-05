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Учитель математики из Турции переехал в Эстонию и выучил язык всего за пару лет

Тийна Лаура Киммель rus.postimees.ee
Учитель математики из Турции переехал в Эстонию и выучил язык всего за пару лет
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Учитель математики Джелал Йылдырым – прекпасное доказательство того, что выучить язык на хорошем уровне можно всего за несколько лет.
Учитель математики Джелал Йылдырым – прекпасное доказательство того, что выучить язык на хорошем уровне можно всего за несколько лет. Фото: Tairo Lutter

"Учитель, мы не успеем закончить эту работу до окончания урока", - ворчат ученики 6-го класса Лаагнаской гимназии в самом начале математики. Они замечают стопку бумаг в руках педагога, будто намекающую, что вот-вот начнется контрольная работа, пишет Rus.Postimees

Учитель математики Джелал Йылдырым раздает бумаги, хлопает по плечу колеблющихся и уверяет, что ничего сверхъестественного в контрольной работе учеников не ждет. Сразу видно, что он один из любимых учителей школьников, потому что он дружелюбный, добрый и держит слово. Однако можно задаться вопросом, как может человек, три года назад бежавший из Турции, так свободно и легко преподавать на эстонском языке? Еще и математику!

Наконец, в классе наступает тишина, и дети начинают решать задачи. На последних партах, расположенных у двери, сидят четыре девушки, которые явно не могут решить какую-то задачу и шепчутся друг с другом. Учитель сажает девочку в круглых очках и с косой в средний ряд. "Нужно думать спокойно. Если подумать, ответ придет", - говорит учитель.

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