"Учитель, мы не успеем закончить эту работу до окончания урока", - ворчат ученики 6-го класса Лаагнаской гимназии в самом начале математики. Они замечают стопку бумаг в руках педагога, будто намекающую, что вот-вот начнется контрольная работа, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Учитель математики из Турции переехал в Эстонию и выучил язык всего за пару лет
Учитель математики из Турции переехал в Эстонию и выучил язык всего за пару лет
Учитель математики Джелал Йылдырым раздает бумаги, хлопает по плечу колеблющихся и уверяет, что ничего сверхъестественного в контрольной работе учеников не ждет. Сразу видно, что он один из любимых учителей школьников, потому что он дружелюбный, добрый и держит слово. Однако можно задаться вопросом, как может человек, три года назад бежавший из Турции, так свободно и легко преподавать на эстонском языке? Еще и математику!