Фото ⟩ Сексуальная Эстония. Топ-5 эстонских порнозвезд

Хотя в Эстонии проживает всего 1,331 миллиона человек, в некоторых областях она более популярна и развита, чем соседние страны. Одной из таких интимных сфер является порнография, секс-индустрия и секс-туризм. О реальном опыте журналиста в салоне эротического массажа в Таллинне мы уже писали, теперь давайте заглянем в сферу порнографии, где карьеру сделали несколько эстонок.