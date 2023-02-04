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Фото ⟩ Сексуальная Эстония. Топ-5 эстонских порнозвезд
Порнозвезды в Эстонии Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Egoiste rus.tvnet.lv
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Сексуальная Эстония. Топ-5 эстонских порнозвезд
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Хотя в Эстонии проживает всего 1,331 миллиона человек, в некоторых областях она более популярна и развита, чем соседние страны. Одной из таких интимных сфер является порнография, секс-индустрия и секс-туризм. О реальном опыте журналиста в салоне эротического массажа в Таллинне мы уже писали, теперь давайте заглянем в сферу порнографии, где карьеру сделали несколько эстонок.

В Эстонии нет официальных компаний по производству порно, поэтому порнозвезды предпочитают работать в Праге, Чехия, или Будапеште, Венгрия. Но это не значит, что любительский контент нельзя легко найти на популярных порноканалах… Можно.

Вот самые популярные порнозвезды из Эстонии.

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